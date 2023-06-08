İscehisar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Etkinliği

İscehisar ilçesinde düzenlenen 4-6 yaş Kur'an Kursu yıl sonu etkinliğinde öğrenciler, öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okudu, yıl sonu gösterisi yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Şahin, küçük yaşta başlayan eğitimler ile 4-6 yaşındaki çocukların ileriye dönük yetişmesi ve bir şeyleri başarmalarının gurur verici olduğunu söyledi.