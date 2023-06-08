İscehisar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Etkinliği
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İscehisar ilçesinde düzenlenen 4-6 yaş Kur'an Kursu yıl sonu etkinliğinde öğrenciler, öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okudu, yıl sonu gösterisi yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Şahin, küçük yaşta başlayan eğitimler ile 4-6 yaşındaki çocukların ileriye dönük yetişmesi ve bir şeyleri başarmalarının gurur verici olduğunu söyledi.
İscehisar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Kocatepe Spor Salonu ve Esnaf Odası Konferans Salonunda düzenlenen programda, öğrencilerin Kur'an tilavetinin ardından Belediye Başkanı Ahmet Şahin, küçük yaşta başlayan eğitimler ile 4-6 yaşındaki çocukların ileriye dönük yetişmesi ve bir şeyleri başarmalarının gurur verici olduğunu söyledi.
Programda öğrenciler, yıl boyu öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okudu, yıl sonu gösterisi yaptı.
Programa, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar Müftü vekili Bayat Müftüsü, Abdullah Aslan, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav, Belediye Kültür İşleri Müdürü Nahide Zeybek ve öğrenci velileri katıldı.