İş İnsanı Halit Yukay'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze Bandırma Limanı'na getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Aynı gün Yukay'ın cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nın içindeki Gasilhaneye getirildi.

Yukay için bugün öğle namazını ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, sevenleri ile Kıvanç Tatlıtuğ, Ali Dürüst, Seda Bakan, Burak Yamantürk, Mehmet Aslan ve Nefise Karatay gibi ünlü isimler katıldı. Taziyeleri Yukay'ın ailesi kabul ederken eşi Rania Stypa tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da tören sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından Halit Yukay'ın cenazesi, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.