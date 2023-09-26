İş Adamı Orhan Akdoğan Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul ve Ankara arasında birçok yol üzeri tesisi bulunan ünlü iş adamı Orhan Akdoğan, Düzce'de hastalığı sebebiyle vefat etti. Cenazesi Kaynaşlı'da defnedildi.