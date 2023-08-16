İpekyolu Belediyesi Kentin Refüjlerinde Peyzaj Çalışmalarını Sürdürüyor

İpekyolu Belediyesi, kentin işlek bölgelerindeki refüjlerde ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alan ve refüjlerde mevsimlik çiçek, süs bitkisi ekimi yaptı. Ağaçların bakımını yapan, çimleri biçin ve yabani otları temizleyen ekipler, cadde ve sokaklardaki bordürleri de boyadı. Sanat Sokağı ve Koçibey Caddesi, yapılan çalışmalarla yeni bir görümüne kavuştu.

İpekyolu Belediyesi, kentin işlek bölgelerindeki refüjlerde ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alan ve refüjlerde mevsimlik çiçek, süs bitkisi ekimi yaptı.

Ağaçların bakımını yapan, çimleri biçin ve yabani otları temizleyen ekipler, cadde ve sokaklardaki bordürleri de boyadı.

Sanat Sokağı ve Koçibey Caddesi, yapılan çalışmalarla yeni bir görümüne kavuştu.