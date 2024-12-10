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İnternette en çok Dubai çikolatası arandı, ikinci sıradaki tarif dikkat çekti

İnternette en çok Dubai çikolatası arandı, ikinci sıradaki tarif dikkat çekti
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Son dönemde gerek içeriği gerek fiyatıyla gündemden düşmeyen Dubai çikolatası, yine çok konuşulacak. Google verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında en çok aranan tarif Dubai çikolatası oldu. Dubai çikolatasını palamut tarifinin takip etmesi ise dikkat çekti.

Google, Türkiye'de 2024 yılında en çok nelerin arandığını paylaştı. Türkiye ve dünyada Dubai çikolatası çılgınlığı tüm hızıyla devam ederken, gerek tadı gerek de fiyatıyla gündemden düşmeyen Dubai çikolatası internette tarif arama listesinde zirveyi kaptırmadı.

Dubai çikolatasının takipçisi ise sosyal medyada gündem oldu. En çok aranan ikinci tarif olarak listeye giren palamut tarifi dikkat çekti. Yayınlanan liste sosyal medyada da çok konuşuldu.

İşte gündemdeki o liste;

1- Dubai Çikolatası Tarifi

2- Palamut Tarifi

3- Soğuk Kahve Tarifi

4- Laz Böreği Tarifi

5- Jalapeno Turşusu Tarifi

6- Elbasan Tava Tarifi

7- Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

8- Churros Tarifi

9- Biryani Tarifi

10- Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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