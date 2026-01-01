İnsuyu Mağarası'ndaki 9 Gölün Tamamı Kurudu: Artık Kağıt Para Atılıyor

BURDUR'un efsanelere de konu olan İnsuyu Mağarası'ndaki 9 gölün tamamı kurudu. Mağarada içine metal para atılarak dilek tutulan ve uzun yıllar önce kuruyan Dilek Gölü'ne, artık kağıt para atılarak dilek tutulmaya başlandı.

Kentin güneydoğusunda, 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur- Antalya kara yolunun 13'üncü kilometresinde yer alıyor. Jeolojik olarak kalkerden meydana gelen, bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucunda sarkıtlar, dikitler ve dehlizler yer alan mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu değerlendiriliyor.

9 GÖLÜN TAMAMI KURUDU

9 gölün yer aldığı mağaranın girişindeki Dilek Gölü, 2008'li yıllarda kurudu. Mağaranın ziyaret edilebilen 500 metreye kadar olan bölümünde bulunan Dilek Gölü ile birlikte toplam 9 göl, yıllar içerisinde kuraklık ve çevresindeki kaçak sondajla yer altı sularının çekilmesine bağlı 2018 ve öncesinde tamamen yok oldu.

LABİRENT MAĞARA

Mağaranın yaklaşık 500 metrelik kesimi ziyaretçiye açık olmakla birlikte içerisindeki galerilerin toplam uzunluğu, 2012 yılındaki haritalama çalışmaları ile 8 bin 350 metre olarak tespit edildi. İnsuyu Mağarası, her yönde uzanan karmaşık galeri sistemleriyle 'labirent mağara' niteliği taşıyor.

ARTIK KAĞIT PARA ATILIYOR

Mağaranın en çok ilgi çeken ve ziyaretçilerinin birçok dilekte bulunup, metal para attığı Dilek Gölü, uzun yıllardır susuz halde. Ancak ziyaretçiler Dilek Gölü'nün başında dilek tutmaya ve metal para atmaya devam etti. Birçok ziyaretçinin ise göl kuruduğu için kurak zemine kağıt para attığı görüldü.

EFSANEYE GÖRE AŞK İKSİRİ

İnsuyu Mağarası'nın suyunun çiftler arasındaki aşkı güçlendirdiğine inanılıyor. Dilden dile dolaşan efsaneye göre; Sagalassos kralı, kızını burada zengin bir kişinin oğluna veriyor. Evlendikten sonra bu iki genç anlaşamıyor ve ayrılmak istiyor. Anlaşamadıkları için kral bunlara ceza veriyor. 'Bunları götürün bir yere bırakın ne ekmek ne su verin' diyor. Bu bölgede İnsuyu Mağarası bulunuyor ve mağara içine bırakılan çift, uzun zaman burada kalıyor. Göldeki suyu içerek yaşamlarını devam ettiren çiftin arasında, yeniden yakınlık başlıyor. Bu iki genç birbirlerine o kadar çok aşık oluyor ki gördükleri ışığı takip edip mağaranın dışına çıkıyor. O günden bugünlere kadar bu mağaranın içinden ve dış kısmındaki çeşmeden su içen çiftler, nişanlıların, uzun zaman mutlu ve mesut yaşadıkları rivayeti günden güne anlatılıyor.