İnönü Belediyesi personeli İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt belediye binasında personelin sürpriz doğum günü kutlaması ile karşılaştı. Hazırlanan doğum günü kutlamasından çok mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade eden Başkan Bozkurt, " İnönü'müz için birlikte omuz omuza çalıştığımız mesai arkadaşlarımın sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştık. Ekip arkadaşlarıma bu güzel sürprizlerinden dolayı ve doğum günüm nedeniyle güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, gönül birliğimiz daim olsun" dedi.

Kutlama, Başkan Bozkurt'un pasta kesiminden sonra günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR