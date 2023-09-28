İnegöl'de Su Tesisatçısı Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde su tesisatı döşenirken kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Mesut Öztürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, su tesisatının döşenmesi sırasında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Mesut Öztürk (52), hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Kulaca Mahallesi Bursa- Ankara kara yolundaki Akçasu Deresi mevkisinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Su tesisatçısı Mesut Öztürk, su borularını birbirine bağlamak için kaynak yaparken, kaynak makinesindeki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mesut Öztürk'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.