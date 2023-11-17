İnegöl'de mahsur kalan kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek 4 gün boyunca mahsur kalan kuzuyu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İsaören Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. 100 adet küçükbaş hayvanını ağıla götüren Ramazan Çakar, hayvanları arasından birinin eksik olduğunu fark etti. Çevreyi arayan Çakar, 4 gün sonra su kuyusunun yanına gelip hayvana seslendiği sırada, kayıp olan hayvanının sesini duydu. Çakar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 saat süren yoğun çalışma sonucu küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtardı.

Ekiplere teşekkür den Ramazan Çakar, "Bir tane kuzumuz kaybettik. Her tarafı aradım bulamadım. Benim ufak çocuğum 'kuzu çukurun içinde' dedi. Ben hemen geldim, çıkartamadım. İtfaiyeye ulaştık yardımcı oldular" dedi. - BURSA