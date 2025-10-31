İnegöl'de Çaydanlık Devrildi, 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
İnegöl'de evde oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammed G., sehpa üzerindeki çaydanlığa dokunması sonucu kaynar suyla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde üzerine çaydanlık devrilen Muhammed G.(3), hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Huzur Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evin salonunda oyun oynayan Muhammed G., salonda sehpa üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki kaynar su çocuğun üzerine döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan küçük Muhammed, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam