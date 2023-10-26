İnebolu'da 2 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evde Ölü Bulundu

İstanbul'da ikamet eden bir kadın, İnebolu'da yaşayan babasından 2 gündür haber alamayınca polise başvurdu. Polis ekipleri eve girdiklerinde 75 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu belirlendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Fatma Arslan, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden babası Mehmet Erkan'ın İstiklal Caddesi üzerindeki apartmanda yalnız yaşadığını ve 2 gündür haber alamadığını polise bildirdi. Bunun üzerine İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese giderek kapı çilingirle açılmak suretiyle eve girdi. Polis ekipleri, evde 75 yaşındaki Mehmet Erkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda Erkan'ın kalp yetmezliğine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi. 75 yaşındaki Mehmet Erkan'da solunum yetmezliği ve kalp rahatsızlığı olduğu, 4 gün öncede ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - KASTAMONU