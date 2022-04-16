İlter Avşar kimdir? Avşar Kaz Tandır, İlter Avşar hayatı ve biyografisi!

ARDAHAN (Haberler.com) - Gastronomi dünyasının önemli isimlerinden İlter Avşar, iş dünyasındaki başarıları ile vatandaşların dikkatini çekiyor. İlter Avşar hakkında detaylar merak edilirken İlter Avşar kimdir ve İlter Avşar biyografisi konuları araştırıldı. Peki, İlter Avşar kimdir?

İLTER AVŞAR KİMDİR?

İlter Avşar, 1982 yılında serhat şehrimiz Ardahan'da dünyaya geldi. Evli 2 çocuk babası olan Avşar, yaklaşık 25 yıldır işletmecilik yapmaktadır.

GASTRONOMİ DÜNYASINN YÜKSELEN DEĞERİ

İlter Avşar Doğup büyüdüğü coğrafyanın güzelliklerini ve gastronomisini daha çok kişiye ulaştırmak için çıktığı bu yolculukta yöresel lezzetler arasında yer alan KAZ etini hem doğal haliyle hem de farklı ürünlerle birleştirerek yeni tatları ortaya çıkarma noktasında çalışmaları bulunuyor.

KAZ ETİNİ DÜNYAYA TANITIYOR

Dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen ülkemize de hak ettiği önemi göremeyen KAZ etinin duyurulması amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında 100'e yakın programa katılarak bölge gastromimiz hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam Eden başarılı iş insanı, bölge ekonomimize katkı sağlamak amacıyla üreticilerle sık sık bir araya gelerek sağlıklı üretim yapabilme ve ürünleri daha farklı pazarlara ulaştırma noktasında da mentörlük yapıyor.

2013 yılından kurucular kurulunda görev alarak kurulan Ardahan Eğitim Vakfı'nda ( AREV) başkanlık görevini sürdürüyor. Bu kapsamda Ardahan 23 Şubat İlk Okulunda kurulan Robotik Kodlama Sınıfında eğitim alan kardeşlerimiz Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi temsil ettikleri Çin'de Dünya 10.'su olarak ülkemizi gururlandırmışlardır.

SOSYAL HAYATI

Koyu bir Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş Kongre üyesi OLAN İlter Avşar, Müsiad, Maltepe Kent Konseyi vb. sivil toplum kuruluşlarında aktif üyedir.

Birçok yerde ''Ünlülerin Kazcısı'' olarak anılan ve bu unvanı almaktan da büyük bir onur duyan Avşar'ın hedefi bölgemizin yerel lezzetlerini ülke gastronomimize kazandırmak ve daha çok kişiye keyifle ulaşmasını sağlamaktır.