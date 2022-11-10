İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektup gündem oldu: Kantin çok pahalı, evden yemek getiriyoruz

Radyo programcısı Nihat Sırdar, bir ilkokul öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Sırdar'ın, "Bir ilkokul öğrencisi Atatürk'e mektup yazmış ve kantinin çok pahalı olduğunu, herkesin alışveriş yapamadığını, evden yemek getirdiklerini anlatmış. Siz ne anlatmak istersiniz Atatürk'e? #SevgiliAtatürk" notunu düştüğü mektup okuyanları tebessüm ettirdi.

"KANTİN ÇOK PAHALI SATIYOR"

Atatürk'ü çok sevdiğini söyleyen öğrenci, Ulu Önder'e kantinin pahalılığından şikayet etti. Mektupta, "Sevgili Atatürk, ben seni çok merak ediyorum. Türkiye'de ekonomik durum çok kötü hiçbir şey yolunda değil. Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Sen bizi korudun vatanımızı korudun sen bizim için savaştın senin sayende okuldayız ders işliyoruz ama okuldaki kantin çok pahalı satıyor. Bazıları alıyor bazıları almıyor. Bu yüzden evden yemek getiriyoruz. Türkiye'de yaşamamız senin sayende. Sesini çok merak ediyorum. Neyse benden bu kadar. Senin için bu mektubu yazdım. Seni çok seviyorum sen bizim Atamızsın. Nur içinde yat Atam" ifadeleri yer aldı.