İlber Ortaylı yayında kahkaha attı,izleryenler Joker'e benzetti

İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı katıldığı bir program da Osmanlı tarihine dair merak edilenleri cevapladı. Yayın sırasında Ortaylı ve Bardakçı arasında zaman zaman keyifli anlar da yaşandı. Bardakçı'nın "Vals yapıyorlar. Bir ingiliz prensesle Şehzade Murat Efendi sonra 5. Murat. Sonra yanına çağırdığı kişiye 'Biz burada boynuzlu p.....k değiliz. Şu karıyı söyle bıraksın' diyor." sözlerine İlber Ortaylı'nın gülmesi sosyal medya da gündem oldu.Ortaylı'nın gülüşü Joker karakterine benzetildi.

Tarihçi İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı Habertürk'de Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Kraliçe'nin ve Osmanlı tarihinin konuşulduğu yayında zaman zaman keyifli anlar yaşandı. Özellikle Bardakçı'nın 5. Murat ile ilgili anlattığı hikaye Ortaylı'nın ilginç kahkahasına sebep oldu.

İLBER ORTAYLI JOKER'E BENZETİLDİ

Murat Bardakçı'nın"Vals yapıyorlar. Bir ingiliz prensesle Şehzade Murat Efendi sonra 5. Murat. Sonra yanına çağırdığı kişiye 'Biz burada boynuzlu p.....k değiliz. Şu karıyı söyle bıraksın' diyor" sözlerine İlber Ortaylı'nın güldüğü anlar sosyal medya da gündem oldu. Ortaylı'nın gülüşü Batman serisinin efsanevi karakteri olan Joker'e benzetildi.