İkiz Kardeşlerin Duyarlılığı Kediyi Hayata Bağladı

Batman'da evlerinin bahçesinde oynadıkları sırada yavru ve iki gözü kör olan kediyi fark eden 6 yaşındaki ikiz kardeşlerin duyarlılığı kediyi hayata bağladı.

İkizlerin duyarlılığı kediyi hayata bağladı

BATMAN - Batman'da evlerinin bahçesinde oynadıkları sırada yavru ve iki gözü kör olan kediyi fark eden 6 yaşındaki ikiz kardeşlerin duyarlılığı kediyi hayata bağladı.

Dün akşam saatlerinde bahçede oyun oynayan ikiz kardeşler Eylül Hazan ile Derya Deniz Tür, duvar dibinde çalılıklar arasında yavru bir kedi fark etti. Kediyi çalılıklardan çıkaran kardeşler, iki gözünün de kör olduğunu ve kaçmadığını fark etti. İkizler, kendi bisküvilerini suda ıslatıp yavru kedinin karnını doyurup su içirtti.

Kedinin durumuna üzülen kardeşler durumu babalarına ileterek adını "Boncuk" koydukları kediyi veterinere götürmesini istedi.

Baba Selman Tür, kızlarıyla birlikte yavru kediyi kutuya koyarak tedavi edilmek üzere Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü.

Kediyi o halde görünce çok üzüldüğünü belirten ikiz kardeşlerden Eylül Hazan Tür, "Bahçeye gitmiştik kedinin gözü kör olmuştu. Babama söyledik sonra birlikte hastaneye geldik" dedi.

İkizlerden Derya Deniz Tür ise, "Kardeşimle bahçede oynuyorduk, bu kediyi gördük ona su verdik, şimdi de tedavi için hastanedeyiz" ifadelerinde bulundu.

Sokak hayvanlarına özellikle de zararsız kedilere zarar verilmemesi gerektiğini belirten baba Selman Tür de, "Çocuklar kediyi görünce üzülmüşler. Suyunu içirdikten sonra gelip durumunu söyleyince ben de çocukların o üzüntüsünü görünce kalkıp kediyi veterinere götürdük. İki gözü kapalı inşallah burada sağlığına kavuşacaktır" diye konuştu.

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlisi Yakup Şahin, çocukları duyarlılıklarından dolayı kutladı.

Herkesi bu gibi hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet eden Şahin, "Bu çocuklar bize yavru ve iki gözü kapalı bir kedi getirdiler. Muhtemelen iki gözü de enfeksiyondan dolayı kapanmış olabileceğini düşünüyoruz. Tedavisini yaptıktan sonra inşallah kendi ortamına tekrar bırakacağız" şeklinde konuştu.