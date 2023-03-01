İkinci büyük depremin merkez üssü Elbistan'da hayat normale dönmeye başladı

İkinci büyük depremin merkez üssü Elbistan'da yetkililerin ve Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan halkın desteğiyle depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Konteynerlere yerleştirilen aileler ve esnaf ise durumdan memnun.

7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'da depremde evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden yüzlerce insana yardım çalışmaları sürüyor. Kış ayının sert geçtiği ilçede tüm Türkiye el ele verip depremzedelerin yarasını sarıyor.

ESNAF TİCARİ FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Yapılan çalışmaların ardından Elbistan'da büyük oranda hayat normale dönmeye başladı. Esnaf dükkanlarında ticari faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlar ve esnaf halinden gayet memnun.

AİLELER KONTEYNERLERE YERLEŞTİRİLDİ

Kurulan konteynerlere, ailelerin yerleştirilmesi işlemleri devam ediyor. Birçok aile, kentte tüm altyapı işlemleri tamamlanmış konteynerlerde yaşamlarını devam ettirebiliyorlar.