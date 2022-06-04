İki yırtıcı dağda karşı karşıya geldi! Kangalın ölüm vuruşuna kurdun tepkisi hayran bıraktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki yırtıcı dağda karşı karşıya geldi! Kangalın ölüm vuruşuna kurdun tepkisi hayran bıraktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Anadolu'nun en güçlü ve hayran duyulan iki hayvanı kurt ve kangal, dağlık alanda karşı karşıya geldi. İki kangalın üzerine koşup ölüm vuruşu yapmasına aldırmayan kurdun dirençli duruşu, izleyenleri hayran bıraktı.

Anadolu'da yaşayan vatandaşların en sevdiği hayvanların başında kurt ve kangallar geliyor. Koyunlara saldırmaları nedeniyle kurtlara yönelik önlemler alınsa da bu iki hayvan arasındaki rekabetten kimin galip çıkacağı hala tartışılıyor.

DAĞDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Anadolu'nun iki yırtıcısı, dağlık bir alanda karşı karşıya geldi. İki kangal, bir anda kurdun üzerine doğru koşmaya başladı. Kangallar son sürat koşarken, kurdun verdiği tepki herkesi kendisine hayran bıraktı.

ÖLÜM VURUŞUNA RAĞMEN DİK DURDU

Asaletleri ve cesurluklarıyla bilinen kurt, bu özelliklerinden taviz vermedi. Kangalın ölüm vuruşu adı verilen vuruşuna rağmen kurdun dik durması, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Kangal Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title