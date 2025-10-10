İki kardeş perdeyi açınca hayatının şokunu yaşadı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sabah saatlerinde odalarındaki perdeyi açan iki kardeş, karşılarında bir yarasa görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

PERDEYİ AÇAN KARDEŞLER KARŞILARINDA YARASA GÖRDÜ

Haberler.com WhatsApp İhbar Hattı'na gelen bilgilere göre; 10 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş, her sabah olduğu gibi odalarının perdelerini açtı. Ancak bu kez camın arkasında beklenmedik bir misafir vardı. Pencerede yarasa gören çocuklar, önce ne olduğunu anlayamadı, ardından korku ve heyecanla ailelerine haber verdi.

O ANLAR KAMERADA

Aile bireyleri, yarasayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde yarasanın pencereye tutunmaya çalıştığı anlar yer aldı.