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İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

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Sunucu, yaşam koçu ve enerji terapisti İkbal Gürpınar, 3 kez evlenip boşanmasının nedenini, "Çünkü aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi." sözleriyle anlattı.

"Bekir Develi ile Peynir Gemisi" programına konuk olan sunucu, yaşam koçu ve enerji terapisti İkbal Gürpınar, boşanmalardaki artışı değerlendirdi ve evlilik hakkında tavsiyelerde bulundu.

"3 KEZ BOŞANDIM, ALLAH İNSANLARI ANLAMAMI İSTEDİ"

Bekir Develi'nin, "Boşanmaların arttığına katılıyor musun?" sorusuna İkbal Gürpınar, "3 kez evlendim ayrıldım biliyorsun. Çünkü aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi." sözleriyle yanıt verdi.

"VALLAHİ ÇOK İYİ BİR KAYNANAYIM"

Tam sana uygun birini bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Gürpınar, "Sana tam denk birini bulman çok mümkün değil. Neredeyse imkansız. O zaman burada orta yolu nasıl bulacağız. Ben onu değiştiririm, ben onu şöyle yaparım, yok." diye konuştu. Gürpınar, "Bize anlattıkları masallarla, hikayelerle ve filmlerle, videolarla kaynana kötü olur. Bunu öğretmişler. Hayır. Ben vallahi çok iyi bir kaynanayım. Hiç karışmam." ifadelerini kullandı.

İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Korkmayaraktan 3 kere yemiş.Buna yetmez daha çok dener imama nikah kıydırır.

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Haber Yorumlarımurat:

ne güzel kılıflar buluyorsun

Yorum Beğen126
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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Yüce Yaradan hep bunlardan istiyor birşeyleri denemeyi

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ak surude siradan bir durum.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

güzel insanlarla program yapardın, sevmiştik seni ama cizgini koruyamadin ne yazık ki...

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Haber YorumlarıFA null:

3 kere neden ama

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Allah senin kahkaha atmamanıda istedi ama sen işine geleni aldın herkes gibi

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Haber YorumlarıZAZA Burak:

kafamiz öyle güzel ama nasıl güzel

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Ruh hastası kendini kurufasulye sanan 1 hic

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Haber YorumlarıErtuğrul Yıldırım:

belki insan ların seni anlamasını istedi hemen hüküm verme

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