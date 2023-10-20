İhlas Holding Avukatı İrfan Hattatoğlu'nun annesi Rahime Hattatoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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İhlas Holding Avukatlarından İrfan Hattatoğlu'nun annesi Rahime Hattatoğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Müdürü Hurşit Şen, İhlas Pazarlama çalışanları ve yakınları katıldı.
İhlas Holding Avukatlarından İrfan Hattatoğlu, Türkiye Gazetesi Erzurum Koordinatörü Osman Osman Nuri Hattatoğlu'nun anneleri Rahime Hattatoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Anne Hattatoğlu'nun cenazesi Yakutiye ilçesi Gez Camiinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi.
Cenaze namazına Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Müdürü Hurşit Şen, İhlas Pazarlama çalışanları ve yakınları katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam