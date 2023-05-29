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İHA muhabirleri dünya evine girdi

İHA muhabirleri dünya evine girdi

Yaşam Haberleri

İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabirler Elif Ayşenur Bay ve Umutcan İşledici dünya evine girdi. Çiftin nikahını Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal kıyarken çiftin şahitliklerini ise DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kebapçı Yaşar Aydın, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve damadın arkadaşı Emin İbili yaptı. Nikah töreninin ardından pasta kesildi ve davetliler müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabirler Elif Ayşenur Bay ve Umutcan İşledici dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabirler Elif Ayşenur Bay ve Umutcan İşledici kentteki bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreninde mutluluğa 'evet' diyerek dünya evine girdi.

Çiftin nikahını Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal kıyarken çiftin şahitliklerini ise DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kebapçı Yaşar Aydın, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve damadın arkadaşı Emin İbili yaptı.

Nikah töreninin ardından pasta kesildi ve davetliler müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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