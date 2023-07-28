İHA Muhabiri Enderhan Öz'ün Eşi Selda Öz Hayatını Kaybetti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırşehir muhabiri Enderhan Öz'ün eşi Selda Öz, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Cenazeye birçok kişi katıldı ve defnedildi.