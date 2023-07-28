İHA Muhabiri Enderhan Öz'ün Eşi Selda Öz Hayatını Kaybetti
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İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırşehir muhabiri Enderhan Öz'ün eşi Selda Öz, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Cenazeye birçok kişi katıldı ve defnedildi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırşehir muhabiri Enderhan Öz'ün eşi Selda Öz hayatını kaybetti.
İHA Kırşehir muhabiri Enderhan Öz'ün eşi Selda Öz (40), bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öz'ün cenazesine İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan, protokol üyeleri, meslektaşları ve yakınları katıldı.
Selda Öz'ün cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam