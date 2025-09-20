Iğdır'da Dünya Temizlik Günü Kutlandı

IĞDIR'da, '20 Eylül Dünya Temizlik Günü' sebebiyle kent ormanında poşetlerle çöp toplayan gönüllüler, cam şişeleri de boyayarak dönüşümünü sağladı.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ile Yeşilay gönüllüleri, Iğdır Kent Ormanı'nda temizlik yaptı. '20 Eylül Dünya Temizlik Günü' sebebiyle kent ormanından poşetler dolusu atık ve çöp toplayan gençler, geri dönüşüm amacıyla da etkinlik gerçekleştirdi. Çöplerdeki cam ve plastik şişeleri ayıklayan gençler, resim ve boyama yaptı. Yeniden tasarlanan cam ve plastik şişelerin bu sayede dönüşümü sağlandı. Gençlik Merkezi gönüllülerinden Kader Erdoğan, kent ormanını temizlediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin de "Dünya Temizlik Günü kapsamında Iğdır Gençlik Merkezleri gönüllü gençlerimiz ve Yeşilay gönüllülerimizle birlikte çevre bilinci oluşturmak, farkındalık faaliyeti için bir araya geldik. Önce çöplerimizi topladık, sonra bunları ayrıştırdık. Ayrışan çöplerden de dönüşme imkanı olanları yine doğaya, çevreye kazandırmak amaçlı faaliyet yaptık. Toplumsal farkındalık faaliyeti ile çevrenin temiz tutulmasını ve dönüşüme katkı sağlamayı amaçladık. Gençlerimiz bu farkındalığı kazansınlar, sevdiklerine, çevrelerine bunu yaysınlar diye tasarladık" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,