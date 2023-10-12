Iğdır'da düğün salonunda yemek yiyen çocuk herkesi güldürdü

Iğdır'da bir düğün salonunda dağıtılan yemek tabaklarından yemek alan çocuğun görüntüleri görenleri güldürdü. Gelin damadın salona gelmesinden sonra düğün salonunda yemek servisi başladı. Çok acıktığı anlaşılan bir çocuk yemek tabaklarının içinde olduğu servis arabasına yanaşarak karnını doyurdu. O anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Iğdır'da bir düğün salonunda dağıtılan yemek tabaklarından yemek alan çocuğun görüntüleri görenleri güldürdü.

Iğdır'da hizmet veren bir düğün salonunda yemek dağıtımı sırasında yaşanalar herkesi güldürdü. Gelin damadın salona gelmesinde sonra düğün salonunda yemek servisi başladı. O sırada çok acıktığı anlaşılan bir çocuk yemek tabakların içinde olduğu servis arabasına yanaştı. Görevliler yemek dağıtırken küçük çocuk da her tabaktan et ve pilav alarak karnını doyurdu. İzleyenleri güldüren o anlar salonda çekim yapan medya firması tarafından cep telefonu ile kayıt altına aldı. - IĞDIR