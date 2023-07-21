Iğdır'da "Ali Asgar Günü" programı düzenlendi

IĞDIR - Iğdır'da Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için matem programı düzenlendi, dualar edildi.

Dünya genelinde Muharrem ayının ilk cuma günü eş zamanlı olarak Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık yavrusu Hz. Ali Asgar'ı anma etkinlikleri düzenleniyor. Düzenlenen etkinliklerden biri de Iğdır'da yapıldı. Bağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Ehlibeyt Alimi Ali Rıza Bozan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Behlül Salmanlı, Ali Asgar Günü anma programının dünyanın her yerinde yapıldığını belirterek, "Aziz müminler değerli Ehlibeyt aşıkları bugün muharrem ayının ilk cuması olması hasebiyle bugün Dünya Müslümanları arasında Kerbela'nın o küçük kahramanı kendisi küçük ama verdiği mesaj büyük olan o kahramanı Ali Asgar'ı anmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız" dedi.