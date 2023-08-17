İETT Otobüsü Eminönü'de Denize Düştü

Eminönü'ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, " Şuanda kurtarma çalışmalarımız uzman ekiplerimizce titizlikle devam ediyor. Şuanda özel halk otobüsü sürücümüzün toplu taşıma sertifikasına el koymuş bulunmaktayız. Tahkikat sonucuna göre tekrar değerlendirilecek. Kusurlu bulunduğu halinde toplu taşıma sertifikası iptal edilecektir" dedi.

Sabah saatlerinde Eminönü'nde meydana gelen olayda park halindeki İETT Otobüsü kayarak denize düşmüş, içerisinde kimsenin olmadığı İETT otobüsü bir süre deniz üzerinde kaldıktan sonra suya batmıştı. Olay sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden çalışmalara destek verirken, denize düşen özel halk otobüsünün vinç yardımıyla denizden çıkarma çalışmalar devam ediyor.

Olay ile ilgili İETT Genel Müdürü İrfan Demet, bölgeye gelerek olayla ile ilgili incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, " Bugün sabah 07.12'de İstanbul Halk Ulaşım Özel Halk Otobüsü şirketimize ait A107 kodlu Özel Halk Otobüsümüz 07.12'de peronlara geliyor. 07: 33'de ilk seferine çıkacakken aracını park ediyor. Ancak park ettiği esnada ilk tespitlerimize göre sürücümüz el frenini çekmiyor. Park ettikten 20 dakika sonra eğimin ve el freninin çekilmemiş olmasının etkisiyle araç hareket ediyor ve aracımız Eminönü peronların hemen bitişiğinde bulunan denize düşüyor. Aracımızda herhangi bir yolcumuz ve sürücümüz yoktu. Bu kazadan dolayı etkilenen herhangi bir yolcumuz ve vatandaşımız olmadı. Teselli olduğumuz ve sevindirici tarafı budur. Şuanda kurtarma çalışmalarımız uzman ekiplerimizce titizlikle devam ediyor. Mümkün olan en kısa sürede ama önceliğimiz emniyetli bir şekilde bu halk otobüsümüzü buradan çıkarmak. Şuanda özel halk otobüsü sürücümüzün toplu taşıma sertifikasına el koymuş bulunmaktayız. Tahkikat sonucuna göre tekrar değerlendirilecek. Kusurlu bulunduğu halinde toplu taşıma sertifikası iptal edilecektir" dedi. - İSTANBUL