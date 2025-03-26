İddialar doğru çıktı! Fenomen dizi üçüncü sezonda finale gidiyor

23 Eylül 2022 tarihinde izleyicisiyle buluşan ve Alptekin Bozkurt ile Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, ilk iki sezonunda reyting rekorları kırarak büyük bir başarı elde etti. Ancak üçüncü sezon, beklentileri karşılamakta zorlanınca reytinglerde yaşanan düşüş dizi için final kararını beraberinde getirdi. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırarak, dizinin tutkunları arasında hem üzüntü hem de veda mesajlarına vesile oldu.

YALI ÇAPKIN I'NIN IŞILTILI HİKAYESİ SONA ERİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından ekranlara veda etmesibeklenen Yalı Çapkını, 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak 101. bölümüyle izleyicilerine son kez "merhaba" diyecek. Diziye veda eden yalnızca izleyiciler değil; Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir de finalin ardından askerlik görevine başlayacak.Üç sezon süren bu görkemli hikâyenin ardından Yalı Çapkını, ekranlarda derin bir iz bırakarak hüzünlü bir veda gerçekleştiriyor.