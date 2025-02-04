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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul kara hazır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul kara hazır
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İstanbul kara hazır' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin alınan önlemleri açıklayarak "İstanbul kara hazır" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı Türkiye geneli 5 günlük hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı çarşamba günü itibariyle başlayacak. Kar yağışının perşembe günü devam edeceği belirtildi.

İSTANBUL TEYAKKUZDA

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayanırken; kentte yağışların olumsuzluklara neden olmaması için de önlemler alınmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı 11 bin 916 personelin görev alacağını belirtilirken, tuz depolarında 280 bin ton tuzun hazır bulundurulduğu açıklandı. Ayrıca sokakta yaşayan vatandaşlara anlaşmalı otellerde barınma imkânı sağlanırken, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları da kar yağışının yoğun olacağı günlerde ek seferler düzenleyecek.

EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL KARA HAZIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kentte alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Kış tatbikatımızı yaptık. Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11.916 personel ve 3.375 araç görev yapacak" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca "Tuz stokları, yol bakım çalışmaları, evsizler için barınma hizmetleri ve toplu taşıma tedbirleriyle İstanbul kara hazır" diye yazdı.

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için iptal edilen seferlere ek olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

CUMA'YA KADAR SÜRECEK

Kar yağışının cuma günü itibariyle yerini yağmurlu havaya bırakacağı belirtiliyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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