Hüyük'te çıkan anız yangını yerleşim birimlerine sıçramadan söndürüldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan anız yangını, hızlı müdahale ile yerleşim birimlerine ve ormana sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların yetkililere haber vermesiyle Hüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.