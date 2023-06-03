Hollanda'da engelli kalan gurbetçi kadın, Şarkışla'daki engellilere yardım eli uzatıyor

Hollanda'da geçirdiği operasyon sonrası 8 ay tekerlekli sandalyeye mahkum kalan gurbetçi kadın, memleketi olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki engelli vatandaşları unutmayarak, onlara engelli aracı gönderiyor.

Hollanda'da geçirdiği hastalık sonrası 8 ay boyunca yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sema Kürkçü, sağlığına kavuştuktan sonra engelli vatandaşlara destek olmaya başladı. Kürkçü, neredeyse her yıl memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye temin ediyor. Şimdiye kadar toplam 21 aracı engelli vatandaşlarla buluşturan Kürkçü, son olarak 8 aracı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Akülü araçları teslim alan ve engellilere ulaştırılmasına aracılık eden Mahmut Alıcı, hayırsever Kürkçü'nün geçen yıllarda da ilçeye 13 adet akülü araç gönderdiğini hatırlattı. Kürkçü'ye teşekkür eden Alıcı, bu tür yardımların örnek olmasını diledi. Akülü araçlarına kavuşan bedensel engelli vatandaşlar ise hayır sahibi Sema Kürkçü'ye teşekkür ettiler. - SİVAS