Hirfanlı Barajına düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
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Hirfanli Baraj'ında sabah saatlerinde Ramazan Ş.eşiyle birlikte balık ağı toplamaya çıktığı sırada kayıktan dengesini kaybederek suya düştü. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaşlı adamın cansız bedeni sudan çıkartıldı.
Hirfanlı Barajına düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
ANKARA - Hirfanli Baraj'ında sabah 07.00 sularında Ramazan Ş.adlı vatandaş eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıktı. Dengesini kaybedip suya düşen yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.
Hirfanlı Baraj'ında sabah saatlerinde Ramazan Ş.eşiyle birlikte balık ağı toplamaya çıktığı sırada kayıktan dengesini kaybederek suya düştü. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaşlı adamın cansız bedeni sudan çıkartıldı. Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürülen maktulün, Ankara Adlı Tıp Kurumuna gidip gitmeyeceğine savcı karar verecek.