Hirfanlı Baraj Gölü'nde balıkçılık yaparken kayık devrilen kişi hayatını kaybetti

Evren ilçesinde, eşiyle balık ağı çekmek için gittikleri Hirfanlı Baraj Gölü'nde kayıktan dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, balıkçının cansız bedenini sudan çıkarttı.