Hirfanlı Baraj Gölü'nde balıkçılık yaparken kayık devrilen kişi hayatını kaybetti
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Evren ilçesinde, eşiyle balık ağı çekmek için gittikleri Hirfanlı Baraj Gölü'nde kayıktan dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, balıkçının cansız bedenini sudan çıkarttı.
Evren ilçesinde, eşiyle balık ağı çekmek için gittikleri Hirfanlı Baraj Gölü'nde kayıktan dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede balıkçılık yapan Ramazan Ş. (63), sabah saatlerinde eşi Fadime Ş. ile balık ağı çekmek için Hirfanlı Baraj Gölü'ne geldi.
Kayık üstünde ağ çekerken dengesini kaybeden Ramazan Ş, baraj göletine düştü.
Fadime Ş. tüm çabalarına rağmen eşini çıkartamayınca karaya çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, balıkçının cansız bedenini sudan çıkarttı.