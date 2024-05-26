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Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan: Evden çalışan personel, 1 yıl boyunca işleri başkasına yaptırdı

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Mali Müşavir ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, evden çalışma sisteminin açıklarını Haberler.com'da anlattı. Aslan, bir personelin 1 yıl boyunca işleri başkasına yaptırdığını belirtti. İşe alınan personelin kendisini olduğundan daha yetenekli gösterebileceğini ve bu durumun fark edilemeyebileceğini ifade etti.

Mali Müşavir ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Aslan, şirketlerde evden çalışma sisteminin açıklarından bahsederken bir personelin 1 yıl boyunca işleri başkasına yaptırdığını anlattı.

Aslan, şu ifadeleri kullandı;

"PERSONEL KENDİSİNİ OLDUĞUNDAN DAHA MEZİYETLİ GÖSTEREBİLİR"

"İşe aldığınız personel, kendisini olduğundan çok daha üstün meziyetli ya da çok daha farklı bir noktada gösteriyor olabilir. Siz de kendisini her gün ofiste görmediğiniz için yaptığı işleri kendisinin yaptığına ikna olup onu değişik pozisyonlara getirebilirsiniz."

"EVDEN ÇALIŞAN PERSONEL İŞLERİ BAŞKASINA YAPTIRIYORDU"

"Bizim şaşırdığımız noktalardan birisi buydu yakın zamanda. Evden çalışan bir personel, aslında kendisinin tanıttığı meziyetleri hep dışarıdan satın alarak yapıyordu. İleri derecede Excel kullandığını iddia ederek şirketin bütün raporlarını sunuma hazırlayabildiğini söyleyen kişi, bütün bilgileri bir başkasından almıştı. Bunu anlamak 1 yıl sürdü."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Yaşam

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