Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı
Güncelleme:
Elazığ'da bir vatandaş, doğum gününde hesabına yatırılan 250 bin TL'yi ilk başta bankanın doğum günü sürprizi olduğunu düşündü. Vatandaş, paranın yanlışlıkla yatırıldığının ortaya çıkması üzerine sahibine iade etti.

Elazığ'da yaşayan ve Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Şefliği personeli olan Vedat Şen (38), çalıştığı sırada banka tarafından arandı ve hesabına yanlışlıkla para geldiği söylendi. Bunun üzerine hesabına bakan Şen, 250 bin lira geldiğini gördü.

YANLIŞLIKLA YATIRILAN PARAYI SAHİBİNE İADE ETTİ

Bankanın parayı geri göndermesini istemesi üzerine Şen, teyit etmek için para gönderen şahsın kendisini aramasını istedi. Şahın kimlik bilgileri ile dekontu karşılaştıran Şen, parayı sahibine iade etti. Örnek bir davranış sergileyen Şen, hem ailesinden hem de kurumundan öğrendiği dürüstlük ve ahlak anlayışının kendisini yönlendirdiğini belirtti.

Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

"ELAZIĞ'DA HAKSIZ KAZANILAN PARA YENİLMEZ"

Hesabına gelen parayı bankadan birinin aramasıyla fark ettiğini dile getiren Vedat Şen, "Sabah saat 08.48'de hesabıma para gelmişti. Hiç bildirim gelmemişti. 250 bin TL gibi yüklü bir para. Saat 09.55 gibi beni aradılar, parayı yanlış gönderdiklerini söylediler. Ben de teyit etmek için paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. T.C'sine, bilgilerine ve gelen dekonta baktım. Ondan sonra 250 bin lirayı tekrar sahibine iade ettim. Bizim kültürümüzde, Elazığ'da haksız olarak kazanılan bir para yenilmez. Ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan, hatta bizim çalıştığımız kurumda bunu öğrendik. Elazığ kültürümüz böyledir" dedi.

Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

İLK BAŞTA BANKANIN SÜRPRİZİ ZANNETTİ

Bankanın doğum gününde kendisine sürpriz yaptığını düşündüğünü ifade eden Şen, "Bu olayı görünce şaşırdım. Bugün benim de doğum günümdü. Bankanın bir ek hesap açtığını sandım. Sonra baktım ki ek hesap değilmiş. Sonra parayı iade edince bankanın sürprizi de kaçtı. Şahısla görüştüm. Şahıs bir nevi mağdur olmuştu ve ağlayacak bir durumdaydı. Nereli olduğumu sorduğunda Elazığlı olduğumu söyledim. Kendisi de Elazığlılardan hiçbir zaman zarar görmediğini ifade etti. Hatta adresimi aldı ve pastırma yollayacağını söyledi. Kötü niyetli biri olsa beş lira da olsa vermez. Yani beş lira gitse yollamıyorum diyebilirdi. Banka da olsa, şahıs da olsa bizim kültürümüzde bulduğun parayı vermen lazım, iade etmen lazım. Çünkü haram değil, helal kazanç yemen lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
