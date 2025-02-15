Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

Soğuk hava koşulları insanları olduğu kadar yaban hayatını da etkilerken, sıra dışı bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir vatandaş, beslediği kurt sürüsünü dondurucu soğukta dışarıda bırakmak istemeyerek evine aldı.

"AĞIR MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Herkesin kim olduğunu merak ettiği şahsın "Ağır misafirlerimiz var" diyerek kapıyı açmasıyla kurt sürüsünün evin içine girmesi bir oldu. Evde sıcak bir ortamla karşılaşan kurtlar, koltuklarda uyumaya başladı.

"AYAZ İŞİNE BAK KARDEŞİM"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Kurtlar evcilleşmez diye biliyorum ama helal olsun valla", "Ayaz işine bak kardeşim", "Kurt bu kışı da sıcakta geçirmek istiyor", "Soba başında kış geçiren kurt mu olur? Bunlar ayazı çoktan unutmuş", "Valla helal olsun ben evimdeki kedileri bu kadar evcilleştiremedim" şeklinde yorumlar yapıldı.