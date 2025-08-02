Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu

Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
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Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
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Çorum'da bir camide, müezzinlik mahfilinden düşen çocuğu namazını bozarak havada yakalayan imam, ani refleksiyle olası bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, imamın bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

Çorum'da bir camide yaşanan olay, hem yürekleri ısıttı hem de sosyal medyada takdir topladı. Müezzinlik mahfilinde oyun oynarken dengesini kaybedip düşen küçük bir çocuğu, cami imamı namazını bozarak havada yakaladı.

OLAY ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kameralarına da yansırken, imamın ani refleksi sayesinde çocuk yara almadan kurtuldu. Cemaatin şaşkın bakışları arasında yaşanan bu an, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"GERÇEK KAHRAMANLIK BUDUR"

İmamın gösterdiği dikkat ve hassasiyet, kullanıcılar tarafından "Gerçek kahramanlık budur", "Namazı bozmak değil, can kurtarmak sevaptır" gibi yorumlarla takdir edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

İslam iyilik güzellik ile dolu bir dindir kimse yobazlık yapmasın imama öyle şey olur mu namaz mi bozulur demesinler.

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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Gerekeni anında yapmak gerekir.Namaz bozulsada iade edilir.Tabrikler HOCAM

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Çok haklısın, namazların da telafi halleri var. Allah korumuş.

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Haber YorumlarıAli Bayat:

Namazın tekrarı var ama giden can geri gelmez. Ayrıca reşit olmayan çocuklar camide istedikleri gibi hareket edebilirler onlaro azarlauamassın sadece güzellikle uyarırsın.

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Haber YorumlarıMurat Doğan:

yine. de helal olsun hocam

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bizim bildiğimiz namaz kılarken karşınızda böyle rahat hareket eden insan olmamalı. Mahfilin yüksekliği biraz fazla gibi ve orası müezzine ait iken önüne gelen meşgul ediyor. Geçmiş olsun...

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Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Bilgin yanlış, o bir çocuk daha. Namazı Allah'a kılıyor kabul edecek de olan O'dur, Ayrica, Allah da merhametlidir insanın aksine

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