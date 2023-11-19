Hereke-Karamürsel deniz seferleri iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar sebebiyle Hereke-Karamürsel deniz seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar sebebiyle Hereke- Karamürsel deniz seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları sebebiyle Hereke Vapur İskelesi'ndeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi. İskelede hasar oluşurken, vapur seferleri iptal edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşullarından dolayı Hereke iskelemizde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke deniz ulaşım seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacaktır" denildi. - KOCAELİ