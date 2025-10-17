Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Alevi-Bektaşi inancında kutsal kabul edilen Delikli Taş, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Rivayete göre, bu taştan kolaylıkla geçebilen kişilerin günahsız ve kul hakkına girmemiş olduklarına inanılıyor.

O DELİK NASIL OLUŞTU?

Delikli Taş, ilçede Çilehâne ya da Arafat Dağı olarak bilinen tepede yer alıyor. Halk arasında anlatılanlara göre; Hacı Bektaş-ı Veli'nin çile çektiği dönemde, bir erenin "Oda çok karanlık" demesi üzerine Hünkâr'ın duvara vurmasıyla bu delik oluştu. O günden bu yana taş, inanç turizminin simgelerinden biri haline geldi.

"ALLAH HERKESE RIZIK VERSİN"

Taştan zorlanmadan geçen ziyaretçiler, manevî bir arınma yaşadıklarını söylüyor. Ziyaretçilerden biri duygularını "Allah herkese rızık versin, birlik ve beraberlik olsun diye dua edip girdim ve delikli taştan çıktım. Dürüst olan, kul hakkına girmeyen iyi insanlar buradan rahatlıkla geçiyor" sözleriyle dile getirdi.

GEÇEMEYENLER ADAK KURBAN KESİYOR

Delikten geçemeyenlerin ise adak kurban kesip dua ettikleri, günahlarından arınmak için tekrar ziyaret ettikleri belirtiliyor.

TARİHSEL VE SEMBOLİK ANLAM

Uzmanlara göre; taş kültü, insanlık tarihinin en eski inanç öğelerinden biri. Taşlar; sınır belirleme, anıt yapımı ve kutsal mekânların simgesi olarak tarih boyunca önemli bir yere sahip oldu. "Delikli Taş" formundaki doğal oluşumlar ise farklı kültürlerde doğurganlık, arınma veya yeniden doğuşun sembolü olarak yorumlanıyor. Hacıbektaş'taki Delikli Taş da bu inanç geleneğini yaşatan, halkın manevî yönelimini yansıtan önemli bir sembol olarak varlığını sürdürüyor.