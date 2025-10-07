Diyarbakır Sur'da TOKİ tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 117 tescilli yapı tamamlandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2015'te yaşanan hendek ve barikat olaylarının ardından bölgenin yeniden ihyası için 5 yıl önce TOKİ tarafından başlatılan çalışmalarda 311 tescilli yapıdan 117'si tamamlanarak sahiplerine teslim edildi.

Diyarbakır'da 2016'daki 'hendek-barikat olayları'nda büyük ölçüde tahrip olan tarihi Sur ilçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından çalışma başlatıldı. Proje kapsamında bölgenin tarihi kimliği, kültürel mirası ve turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması amaçlandı. Suriçi bölgesinde, TOKİ uhdesinde bulunan 311 tescilli yapının bulunduğu alan 2020 yılında ihale edilerek ihyası için uygulamaya başlandı. Yıkılan ve hasar gören yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlanarak Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunuldu.

ÇALIŞMALAR KORUMA İLKELERİNE UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ

Kurulun onayının ardından, çalışmalar, ulusal ve uluslararası koruma ilkelerine uygun şekilde, geleneksel malzeme ve teknikler kullanılarak yürütüldü. Karacadağ bazalt taşı, hidrolik kireç harcı ve geleneksel cas sıva kullanımıyla hem yapıların dayanıklılığı artırıldı hem de özgün mimari detaylar korundu. Projeler, restorasyon uzmanları ile TOKİ uzmanlarının denetiminde, konusunda deneyimli yükleniciler ve ustalarla gerçekleştirildi. Uygulamalarda, mevcut izlere ve tarihi dokunun özgün detaylarına sadık kalındı. Bugüne kadar 117 yapı tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Kalan yapılarla ilgili süreç, yürütülen uygulama planına göre aşamalı olarak sürdürülüyor.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR