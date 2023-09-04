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Hemzemin Geçitte Tren Kazası

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Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde meydana gelen tren kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Hemzemin geçitte bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmeye çalışan hafif ticari araç trenin çarpması sonucu sürüklendi.

KAZA ANI KAMERADA

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Doğan Demir'in (45) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bariyerlerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca, trenin çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Yaşam

Çatalağzı Zonguldak Kaza Yaşam Haberler

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