Hemzemin Geçitte Tren Kazası
Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde meydana gelen tren kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Hemzemin geçitte bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmeye çalışan hafif ticari araç trenin çarpması sonucu sürüklendi.
KAZA ANI KAMERADA
Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Doğan Demir'in (45) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bariyerlerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca, trenin çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Yaşam