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Help Yetim, Türkiye Genelinde Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Help Yetim, Türkiye Genelinde Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor
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Help Yetim, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda ve yetimlere yönelik giyim yardımlarını sürdürüyor. Mardin, Malatya, İstanbul, Elazığ ve Bingöl'deki yardımlarını tamamlayan organizasyon, önceden tespit edilen ailelere erzak yardımı ve yeni eğitim öğretim dönemi için çocuklara giyim yardımı, üniversite öğrencilerine ise okul harçlığı dağıttı. Başkan Cahit Ataş, yaklaşık 2 bin aileye yardım ulaştırdıklarını ve bu yardımların ailelerin bütçesine katkı sağladığını belirtti.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda ve yetimlere yönelik giyim yardımlarını sürdürüyor. Mardin, Malatya, İstanbul, Elazığ ve Bingöl'deki yardımlarını tamamlayan organizasyon, önceden tespit edilen ailelere erzak yardımı ve yeni eğitim öğretim dönemi için çocuklara giyim yardımı, üniversite öğrencilerine ise okul harçlığı dağıttı.

Help Yetim, Türkiye Genelinde Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Türkiye'de her yıl geleneksel hale gelen eğitim öğretim dönemi yardım çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Ataş, yaklaşık 2 bin aileye yardım ulaştırdıklarını ve bu yardımların ailelerin bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

Help Yetim, Türkiye Genelinde Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Ataş, Türkiye'deki yardım faaliyetlerinin çeşitli alanlarda devam edeceğini vurgulayarak, "Avrupa'da hayırseverlerimizin desteğiyle Türkiye'deki ve dünyanın diğer coğrafyalarındaki yardım çalışmalarımız devam ediyor. Help Yetim olarak dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan bir afet veya insani kriz durumunda yardımları ulaştırıyoruz.

Help Yetim, Türkiye Genelinde Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı şehirlerde önceden tespit edilen yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımlarımızı yaptık. Ayrıca üniversite okuyan öğrencilere de eğitim öğretim dönemi öncesi harçlık niyetine nakdi yardımlarımız oldu. Son 2 hafta içerisinde Malatya, Bingöl, Elazığ ve İstanbul'da gıda, giyim ve eğitim yardımları yapıldı. Batman ve Mardin'de önceden hazırlanan kırtasiye setleri dağıtıldı. Bu ay dağıttığımız yardımlarla 2 bin aileye ulaştık," dedi.

Help Yetim, Türkiye Genelinde Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Ataş, deprem bölgesi dışında da çok fazla yardım talebi aldıklarını belirterek, "Enflasyon karşısında artan fiyatlar insanların ev ekonomisine de yansıyor. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden gelen talepler sahadaki gönüllülerimiz tarafından incelenip araştırılıyor. Yapılan tespitler ardından o bölgede dağıtım olduğunda gelen başvurular dikkate alınarak gıda, giyim ve eğitim yardımı gibi talepler doğrultusunda yardımlar ulaştırılıyor," diye konuştu.

Help Yetim, Türkiye Genelinde Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam

Help Yetim İstanbul Malatya Türkiye Bingöl Elazığ Mardin Eğitim Yaşam

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