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Hayrete düşüren doğum! 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı kuzu dünyaya geldi

Hayrete düşüren doğum! 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı kuzu dünyaya geldi
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Ankara'da 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı dünyaya gelen kuzu görenleri hayrete düşürdü. Beslenme yetisi olmayan kuzu kısa sürede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi'nde dünyaya gelen kuzu görenleri hayrete düşürdü. Doğum sonrası yapılan incelemelerde kuzunun ön ayaklarının arkada, arka ayaklarının ise önde olduğu belirlendi.

KISA SÜREDE HAYATINI KAYBETTİ

Kuzunun ağız ve burun gelişiminin tamamlanmadığı görüldü. 3 kulaklı ve tek gözlü dünyaya gelen kuzunun beslenme yetisinin olmadığı tespit edildi. Anomali kuzu kısa süre içinde hayatını kaybetti. Anomali kuzunun bu hale gelmesinin nedenin ise genetik mutasyonlar, çevresel faktörler veya gebelik sürecindeki olumsuzluklardan kaynaklanabileceği öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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