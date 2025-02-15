Hayrete düşüren doğum! 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı kuzu dünyaya geldi

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi'nde dünyaya gelen kuzu görenleri hayrete düşürdü. Doğum sonrası yapılan incelemelerde kuzunun ön ayaklarının arkada, arka ayaklarının ise önde olduğu belirlendi.

KISA SÜREDE HAYATINI KAYBETTİ

Kuzunun ağız ve burun gelişiminin tamamlanmadığı görüldü. 3 kulaklı ve tek gözlü dünyaya gelen kuzunun beslenme yetisinin olmadığı tespit edildi. Anomali kuzu kısa süre içinde hayatını kaybetti. Anomali kuzunun bu hale gelmesinin nedenin ise genetik mutasyonlar, çevresel faktörler veya gebelik sürecindeki olumsuzluklardan kaynaklanabileceği öngörülüyor.