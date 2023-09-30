Hayırseverlerin Desteğiyle Miyopati Hastası Nurçin'in Yüzü Güldü

Elazığ'da yaşayan Duchenne Muscular Dystrophy Miyopati hastası Nurçin Arlı, hayatını tek parmağı ve büyük bir azimle sürdürürken, solunumunu sağlayan ventilatör cihazının arızalanma riski ailesini endişelendirdi. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş'ın çağrısı üzerine hayırseverlerin desteğiyle arızalanan cihazın yerine yedek bir cihaz sağlandı. Bu yardım, Nurçin'in yaşam savaşına devam etmesini sağladı.

Elazığ'da yaşayan ve Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) Miyopati hastalığıyla mücadele eden Nurçin Arlı, yaşamını sadece tek parmağı ve büyük bir azimle sürdürüyor.

Tek parmağıyla üç kitap yazan Arlı'nın solunum cihazının geçtiğimiz günlerde arızalanması, ailesini büyük bir endişeye sevk etti.

Piyasada zor bulunan ve maliyeti yüksek olan ventilatör cihazının tekrar arızalanma riskine karşı Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş'ın çağrısı üzerine, hayırseverlerin desteğiyle arızalanan cihazın yerine yedek bir cihaz sağlandı.

Bu yardım, Nurçin'in yaşam savaşına devam etmesini sağladı. Baba Mehmet Zülfü Arlı ve Nurçin, bu destek karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

"YARDIMSEVERLER OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA KARAR VERDİK"

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, "Nurçin'in azmi ve gücü bizi derinden etkiledi. Onunla birlikte bu zorlu yolculuğunda yanında olmaktan onur duyuyoruz. Elazığ'ın umut kaynağı Nurçin Arlı ve ailesi için buradayız. Hayırseverlerimize minnettarız, çünkü onlar olmadan bu mümkün olmazdı. Duchenne Muscular Dystrophy miyopati ile mücadele eden Nurçin'in azmi ve kararlılığı, hepimizin kalplerini etkiledi. O, tek parmağıyla kitaplar yazarak, yaşamın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Bu inanılmaz azim karşısında yardımseverler olarak elimizden geleni yapmaya karar verdik" dedi.