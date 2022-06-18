Havada aniden beliren dev çember panik yarattı, gerçek daha sonra anlaşıldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Havada oluşan dev çember, görenlerde panik yarattı. Ancak çemberin tehlikeli bir duruma işaret etmediği ve normal bir bulut olması, yüreklere su serpti.
Dünya genelinde çeşitli hava olayları yaşanıyor. Bu olaylardan biri de Hava Forum adlı hava tahmin sitesi tarafından paylaşıldı.
DEV ÇEMBER OLUŞTU
Videoda, gökyüzünde aniden beliren dev bir çember olduğu görülüyor. Çemberi görenler öncelikle ne olduğunu anlamakta güçlük çekti. Şahit olanlar da telefonlarına sarıldı.
SONRADAN ANLAŞILDI
Çemberin ne olduğu sonradan anlaşıldı. Buna göre havadaki yuvarlığın, aslında bir bulut olduğu ve zaman zaman oluşabildiği ifade edildi. Bu bilgiyi alanlar biraz olsun rahatladı.