Hava sıcaklığı 12 derece birden artıyor! Meteoroloji'den "Dışarı çıkmayın" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının yarından itibaren hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği belirtilerek, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 12 derecenin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan hafta sonu beklenen yağışla sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına inmesinin beklendiği belirtildi. İleriki günlerde bazı illerde en yüksek sıcaklıkların, İstanbul: 32-34, Edirne: 34-42, Kırklareli: 32-37, Tekirdağ: 29-33, Kocaeli: 34-39 Sakarya: 34-39, Yalova: 31-33 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.