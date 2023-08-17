Hatay'ın Hassa ilçesinde araç yangını söndürüldü
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Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesinde meydana geldi. Yangını farkeden araç sahibi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde araç yangını söndürüldü. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesinde meydana geldi. Yangını farkeden araç sahibi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam