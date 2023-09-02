Hatay'ın Erzin ilçesinde ağaçlık alan yangını söndürüldü
Erzin ilçesinde gişelerin yanında çıkan yangın, kısa sürede ağaçlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Hatay'da ağaçlık alan yangını söndürüldü
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen ağaçlık alan yangını söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesinde gişelerin yanında meydana geldi. Meydana gelen yangın kısa sürede ağaçlık alana yayıldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sahilli - Yaşam