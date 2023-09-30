Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın kuzey kesimlerinde yağış etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren de il genlinde yağışlı hava kendini hissettirdi. Arsuz ilçesinde de ağaçlık alana yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet ettiği alanda yangın meydana geldi. Yangın, Hatay Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - HATAY