Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayanlar, depremde kedilerine destek olan Ilgaz'ı unutmadı. Ilgaz Belediyesi tarafından gönderilen yardım malzemelerinin yanı sıra bir kamyonet mandalina da Erzin ilçesindeki depremzedelere dağıtıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayanlar, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde kedilerine destek olan Çankırı'nın Ilgaz ilçesini unutmadı.

Üzerinde "Hatay Erzin'den Ilgaz'ımıza Gönül Bağı. Hatay Erzinli kardeşlerimizin ikramıdır" yazılı pankartın bulunduğu bir kamyonet mandalina, Erzin ilçesinde sakinlere dağıtıldı.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak, tamamı Ilgaz halkı ve hayırsever iş insanları tarafından karşılanan 33 tır yardım malzemesini, Ilgaz Belediyesi koordinesinde deprem bölgelerine gönderdiklerini, Hatay'ın Erzin ilçesinde depremzedeler için aşevi kurduklarını ve uzun bir süre bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Öztürk, bir daha böyle felaketler yaşanmaması temennisinde bulundu.

Hataylıların Ilgaz'ı unutmadığını belirten Öztürk, "Öncelikle bu felakete karşı yardım taleplerimize karşılık veren ve 33 tır yardım malzemesinin deprem bölgelerine gönderilmesine vesile olan ve aşevi kurulmasında katkıları bulunan değerli Ilgazlı vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. 'İyilik yap denize at' düsturuyla hareket ettiğimiz deprem bölgesi yardımlarımız sonrası Hatay Erzin'den Ilgaz'ımıza teşekkür ziyaretine gelen kıymetli misafirlerimize ise hoş geldiniz diyor, Ilgaz halkına dağıtılması için gönderdikleri bir kamyonet narenciye ikramı için Ilgazlılar adına Erzin halkına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.