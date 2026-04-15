Haberler

Hatay'da Türkistan örümcekkuşu görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa gözlemcileri tarafından Türkistan örümcekkuşu ilk kez kaydedildi. Orta Asya'dan geldiği düşünülen bu nadir kuş türü, Türkiye'de toplam 8'inci kez görüldü.

Göç yolu üzerinde bulunan Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki sahilde kısa süre konaklayan kuşlar, gözlemciler tarafından fotoğraflandı. Orta Asya'dan geldiği tahmin edilen Türkistan örümcekkuşu, ilk kez Hatay'da objektife takıldı. Böylece Türkistan örümcekkuşu, Türkiye'de 8'inci kez kayıt altına alınmış oldu. Türkiye'de nadir görülen Türkistan örümcekkuşu, açık alanlar ve çalılık bölgelerde böcekler ve küçük canlılarla beslenip, gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

